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Премьера фильма о Бивисе и Баттхеде намечена на лето



Основополагающие, определяющие поколение X персонажи Бивис и Баттхед, известные своим гнусавым смехом и любовью к хэви-металлу, вернутся в новом фильме «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную» — премьера намечена на 23 июня на Paramount+. Фильм также будет транслироваться в потоковом вещании на всех территориях, где доступна эта услуга. В дополнение к новому фильму полная библиотека из более чем 200 ремастированных эпизодов "Бивиса и Баттхеда" будет эксклюзивно доступна на сервисе, а в конце года ожидается выпуск и новой серии.



История, которая технически охватывает два столетия, «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную» обещает занять первое место во всех будущих списках «Самых тупых когда-либо снятых научно-фантастических фильмов». Сага начинается с того, что Бивис и Баттхед оказываются в космическом городке благодаря «креативному приговору» судьи по делам несовершеннолетних в 1998 году. Приняв симулятор стыковки за что-то другое (ха-ха-ха), Бивис и Баттхед преуспели в этом деле, и их попросили присоединиться к полёту космического шаттла в качестве пиар-хода. После провала миссии их бросают в космосе, но они попадают в чёрную дыру и возвращаются на Землю в 2022 году только для того, чтобы открыть для себя совершенно другой мир — и обнаружить, что их считают «Задницами, представляющими интерес» для АНБ, губернатора Техаса и высокоинтеллектуальной версией самих себя из параллельной вселенной. Также они почти теряют девственность, но на полшишечки.



«Бивис и Баттхед были голосами целого поколения, и по сей день сериал является одним из самых известных и любимых анимационных проектов всех времён, — говорит Крис МакКарти, президент/генеральный директор Paramount Media Networks и MTV Entertainment Studios. — Майк Джадж переосмыслил этот динамичный дуэт таким образом, что как старые, так и новые поклонники будут смеяться от души, и мы очень рады вернуть их в наш быстро расширяющийся арсенал популярной анимации для взрослых».



«Воссоединение Бивиса и Баттхеда — это самый умный и глупый шаг, который только можно было сделать, и мы сразу же ухватились за эту возможность, — заявляет Таня Джайлс, директор по наполнению потокового вещания Paramount+. — Только такой культовый дуэт мог бы доставить нас в космос и обратно, и мы очень рады поделиться их эпическим, полным насыщенных поворотов путешествием».







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