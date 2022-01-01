сегодня



SCOTT GORHAM сосредоточен на 21 GUNS



SCOTT GORHAM в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал об уходе из BLACK STAR RIDERS и желании заниматься 21 GUNS:



«Мы с Ricky занимались этим 10 лет. Я полагаю, что мы записали, может быть, пять альбомов, я хочу это уточнить, но, по крайней мере, не менее четырёх. Так что прошло довольно много времени. Я просто почувствовал, что настало время. Пришла пандемия, всё стало приходить в упадок. Возможно, сейчас самое время оставить эту сторону моей жизни. Пусть лучше этим займутся Ricky и ребята. И это освобождает меня, если честно, для других дел. Если бы я хотел снова выступить с THIN LIZZY, я могу это сделать без проблем. Если бы я захотел, — а я действительно серьёзно подумываю об этом, — я бы занялся третьим альбомом 21 GUNS, который очень близок и дорог моему сердцу. Так что я пишу песни для этого проекта. Надеюсь, к концу года я смогу отправиться в студию с [басистом] Leif'ом Johanson'ом, который является моим партнёром по 21 GUNS, и поехать в столицу Норвегии Осло, чтобы начать работу над этим проектом. Так что посмотрим, что из этого получится».



Размышляя о том, почему 21 GUNS не удалось добиться большего успеха в 1990-х годах, Gorham сказал:



«Мы были отчасти раздавлены — и я признаю это — мы были раздавлены гранжем [смеётся]. Это произошло почти в тот же месяц, когда мы наконец-то выпустили [первый] альбом "Salute" [в июле 1992 года], появились PEARL JAM и все остальные группы, которые просто сметали всё на своём пути. И всё, что отставало хоть на наносекунду, было стёрто в пыль. Так что это был случай крайне неудачного выбора момента. Если вы вспомните и послушаете этот альбом, он мне нравится; я знаю, что это отличный альбом. Для меня это был отличный альбом, но он вышел не вовремя. Так что надеюсь [смеётся], что в этот раз всё будет немного лучше».







+0 -0



просмотров: 61

