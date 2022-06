все новости группы











Музыканты KISS, MANOWAR и RAINBOW почтили память Кена Келли



Участники KISS, MANOWAR и RAINBOW отреагировали на известие о смерти художника-оформителя Кена Келли, ушедшего из жизни второго июня в возрасте 76 лет.



Peter Criss: «Я убит горем, узнав о кончине моего дорогого друга Кена Келли. Он был удивительным человеком и обладал удивительным талантом. Нежный, добрый, веселый, благородный человек. Честный и искренний человек. Я очень любил его. Его работы украшали обложки двух наших культовых альбомов. Он пробудил в нас супергероев. Он будет жить благодаря своей невероятной работе. Мои молитвы и любовь обращены к его семье и поклонникам. Пусть он покоится в мире с Господом. Храни его Господь»



Joey DeMaio: «Глубоко опечален кончиной великого Кена Келли. Он был настоящим исполином и будет жить вечно благодаря своему искусству и воспоминаниям, которые он оставил тем, кто его знал. Я никогда не забуду наши годы совместной работы". Соболезнования его семье. Покойся, Кен. Вальгалла ждет тебя»



Gene Simmons: «Почтим память Кена Келли чьи работы прекрасно отражали образ KISS. Покойся с миром»



Ritchie Blackmore: «Он был очень приятным человеком. С ним было очень легко работать. Я дал ему простую идею, которую он превратил в волшебную картину. Его будет очень не хватать. Покойся с миром».









