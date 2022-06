сегодня



Новое видео GREEN ALTAR



"Forgotten Cults", новое видео GREEN ALTAR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Green Altar", выходящего 24 июня.



Трек-лист:



01. Rise

02. Forgotten Cults

03. Of Stone

04. The Plague Of Man

05. Bathed In Ashe







+0 -0



просмотров: 164