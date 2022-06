Новое видео GENERATION RADIO

сегодня



"Why Are You Calling Me Now?", новое видео группы GENERATION RADIO, в состав которой входят Jay DeMarcus (RASCAL FLATTS), Jason Scheff (CHICAGO), Deen Castronovo (JOURNEY, REVOLUTION SAINTS), Chris Rodriguez и Tom Yanktonдоступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Generation Radio", выходящего пятого августа:



01. Why Are You Calling Me Now?

02. Angels

03. All Night To Get There

04. I Hope You Find It

05. Time To Let It Go

06. Lights Go Out In Paradise

07. Don't Go

08. Smoking

09. Anything But Us

10. Waiting On Your Sunshine

11. Finally Got It Right







