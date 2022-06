сегодня



Новая песня MONASTERIUM



"Cimmeria", новая песня группы MONASTERIUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Cold Are The Graves, выход которого запланирован на 10 июня на Nine Records:



"The Stigmatic"

"Cimmeria"

"The Great Plague"

"Seven Swords Of Wayland"

"Remembered"

"The Siege"

"Necronomicon"

"Cold Are The Graves"







