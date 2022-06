сегодня



Новая песня FAREWELL TO FEAR



"If Tomorrow Never Comes", новая песня группы FAREWELL TO FEAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "POLARITY", выход которого намечен на третье июля.



Трек-лист:



Powertrip

Brainwashed

Played Again

If Tomorrow Never Comes

Weight of the World

Fall in Line

Forgive it All

Falling

Crash and Burn

Surprise! You’re Dead! (Faith No More Cover)







