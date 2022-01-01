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ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS
42
Профессиональное видео с выступления SODOM
32
Клип EUROPE набрал миллиард
25
Гитарист METALLICA дал петуха
24
Старый член вернулся в MEGADETH
23
все новости группы
Angmodnes
Нидерланды
-
https://angmodnesblacklion.bandcamp.com/
Myspace:
https://www.instagram.com/angmodnes/
9 июн 2022
:
ANGMODNES на Black Lion Records
сегодня
ANGMODNES на Black Lion Records
ANGMODNES заключили соглашение с лейблом Black Lion Records, на котором 30 сентября состоится релиз дебютного альбома "The Weight Of Eternity", — тизер доступен ниже.
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Сообщений нет