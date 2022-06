все новости группы







Hydra

Швеция

-

-





9 июн 2022 : Новое видео HYDRA



сегодня



Новое видео HYDRA



"Stop The Madness", новое видео группы HYDRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Point Break", выходящего пятого августа на Frontiers Records.



Трек-лист:



"Stop The Madness"

"Bringing Down The Moon"

"No Lullaby"

"Stay A While"

"Angela"

"Forever My Love"

"Never Be The Same"

"Doors Of Love"

"The Most Wanted"

"Suspicious"

"To Say Goodbye"







+0 -0



просмотров: 166