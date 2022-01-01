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Gozer

Великобритания

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10 июн 2022 : Новое видео GOZER



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Новое видео GOZER



"Augur", новое видео GOZER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "An Endless Static", выход которого намечен на 17 июня на Trepanation Recordings.







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