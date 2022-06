сегодня



Новая песня NEBULA



"Highwired", новая песня NEBULA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Transmissions From Mothership Earth", выход которого намечен на июль.



Трек-лист:



1. Highwired

2. Transmission From Mothership Earth

3. Wilted Flowers

4. Melt Your Head

5. Warzone Speedwulf

6. I Got So High

7. Existential Blues

8. The Four Horseman







