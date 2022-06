все новости группы







Josiah

Великобритания

Facebook: https://www.facebook.com/josiah.rock.uk/





10 июн 2022 : Новое видео JOSIAH



Новое видео JOSIAH



"Let The Lambs See The Knife", новое видео JOSIAH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "We Lay On Cold Stone", выходящего 15 июля.



Трек-лист:



1. Rats (To The Bitter End)

2. Saltwater

3. Let The Lambs See The Knife

4. Cut Them Free

5. (Realise) We Are Not Real

6. The Bitter End







