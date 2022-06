сегодня



Новое видео THE CALLOUS DAOBOYS



"What Is Delicious?", новое видео THE CALLOUS DAOBOYS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Celebrity Therapist", релиз которого намечен на второе сентября на MNRK Heavy/Modern Static Records.



Трек-лист:



1. Violent Astrology

2. A Brief Article Regarding Time Loops

3. Beautiful Dude Missile

4. Title Track

5. Field Sobriety Practice

6. The Elephant Man In the Room

7. What Is Delicious? Who Swarms?

8. Star Baby







+0 -0



просмотров: 121