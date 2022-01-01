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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 51
*Профессиональное видео с выступления SODOM 42
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 18
*Новое видео KREATOR 13
*IN FLAMES исполнили новую песню 12
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Indus Valley Kings

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|||| сегодня

Новый альбом INDUS VALLEY KINGS доступен для прослушивания



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Origin, новый альбом INDUS VALLEY KINGS, доступен для прослушивания ниже.




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