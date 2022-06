сегодня



Новое видео THE SILVERBLACK



"Judgment" (feat. Burton C. Bell)", новое видео группы THE SILVERBLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “One Last Nail”:



"Judgment" (feat. Burton C. Bell)

"Punishment"

"A Lifetime Ago"

"Chasing Ghosts"

"Sometimes They Come Back"

"Chrysalis"

"Damaged"

"Nocturne"

"Reality Check"

"One Last Nail"

"Into Null"







просмотров: 93