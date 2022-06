сегодня



Новое видео MAMMOTH VOLUME



"A Lullaby Of Doom", новое видео MAMMOTH VOLUME, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Cursed Who Perform The Larvagod Rites", выход которого намечен на 19 августа.



Трек-лист:



01. The Kuleshov Effect

02. Diablo IV

03. Medieval Torture Device

04. Want To Join Us? Come Back Later!

05. Osteoporos

06. The Lightwedge 60’s Race, Zombie Piccolos And The German

07. A King And A Tyrant

08. A Lullaby Of Doom

09. Diablo V: Lanternsong







