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«Тяжёлая поездка» получит продолжение



По сообщению Metal Hammer, Juuso Laatio работает над продолжением фильма «Тяжёлая поездка».



Он сказал:



«Мы написали действительно хороший сценарий и должны были снять фильм этим летом. Теперь мы планируем снять его в следующем году. Никогда не угадаешь, как всё повернётся. Работа над предыдущим фильмом заняла шесть лет, так что я надеюсь, что в этот раз это не займёт так много времени».







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