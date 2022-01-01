«Тяжёлая поездка» получит продолжение

По сообщению Metal Hammer, Juuso Laatio работает над продолжением фильма «Тяжёлая поездка».
Он сказал:
«Мы написали действительно хороший сценарий и должны были снять фильм этим летом. Теперь мы планируем снять его в следующем году. Никогда не угадаешь, как всё повернётся. Работа над предыдущим фильмом заняла шесть лет, так что я надеюсь, что в этот раз это не займёт так много времени».
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет