сегодня



Новый альбом METALUCIFER выйдет летом



METALUCIFER выпустят новую работу, получившую название "Heavy Metal Ninja (American Assault)", 15 июля на CD на Horror Pain Gore Death Productions.



Трек-лист:



“Born To Play Heavy Metal”

“Heavy Metal Ninja”

“New Wave Of British Heavy Metal”

“Heavy Metal Bang Your Heads”

“Born To Play Heavy Metal” (Karaoke version)

“Heavy Metal Ninja” (Karaoke version)

“New Wave Of British Heavy Metal” (Karaoke version)

“Heavy Metal Bang Your Heads” (Karaoke version)







