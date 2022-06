сегодня



Новое видео DAN REED NETWORK



Let's hear it for the king, новое видео DAN REED NETWORK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Let’s Hear It For The King", выход которого намечен на Drakkar Entertainment:



1. PRETTY KARMA (4:25)

2. THE GHOST INSIDE (3:51)

3. STARLIGHT (3:51)

4. SUPERNOVA (4:52)

5. LET’S HEAR IT FOR THE KING (4:30)

6. I SEE ANGELS (3:50)

7. HOMEGROWN (4:32)

8. STUMBLE (4:08)

9. JUST MIGHT GET IT (4:16)

10. WHERE’S THE REVOLUTION (4:08)

11. ARE YOU READY? (4:10)

12. UNFUCK MY WORLD (3:58)

13. *LAST DAY ON SATURN (5:35)



*Bonus track on CD http://danreed-network.com/







+0 -0



просмотров: 72