Новое видео ORDO ROSARIUS EQUILIBRIO



"To the Gods that kill and forever will", новое видео ORDO ROSARIUS EQUILIBRIO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Nihilist Notes (and the perpetual quest 4 meaning in nothing)".







