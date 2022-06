сегодня



BOSS KELOID выпускает концертный альбом



BOSS KELOID первого июля выпустят концертный релиз, который будет доступен на CD и DVD.



Трек-лист:



01. Orang Of Noyn

02. Gentle Clovis

03. Hats The Mandrill

04. Smiling Thrush

05. Cecil Succulent

06. Grendle

07. Flatt Controller



Фрагмент из него, "Hats The Mandrill", доступен ниже.







