"Rabid God", новое видео ORTHODOX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Proceed", выход которого намечен на 30 июня на Alone Records.



Трек-лист:



01. Past Seers

02. Abendrot

03. Rabid God

04. Starve

05. The Son, The Sword, The Bread

06. The Long Defeat







