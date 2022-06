сегодня



Новое видео GRAVE BATHERS



"Tarman Cometh", новое видео GRAVE BATHERS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Rock ‘N’ Roll Fetish", релиз которого намечен на шестое августа на Seeing Red Records.



Трек-лист:



01. Ghost ‘Em All

02. Brain Thief

03. The Mole

04. Tarman Cometh

05. Rock N’ Roll Fetish

06. Mongoloid Supreme

07. Blood Money

08. Vampire Of The Rock / Operator

09. Nordic Funeral

10. Taser Shields

11. Devil’s Bride

12. Ape-like Thing







+0 -0



просмотров: 102