Новое видео QUITE CONFUSION



"Wastin’ Time", новое видео QUITE CONFUSION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Magella", выход которого намечен на 15 июля на Go Down Records.



Трек-лист:



01. Long Wave

02. Plastic Man

03. Lady In Blue

04. Wastin’ Time

05. Sweet Noise

06. Behind The Sun

07. Droppers [single]

08. J.J.







