Компиляция WHITE LIGHTING выйдет летом



Компиляция WHITE LIGHTING, получившая название "Thunderbolts Of Fuzz", будет выпущена 22 июля на RidingEasy Records.



Трек-лист:



01. Prelude To Opus IV

02. Hideaway

03. Born Too Rich

04. When A Man Could Be Free

05. 1930

06. Borrowed And Blue

07. They’ve Got The Time

08. Riders In The Sky

09. Fantasy Days

10. Before My Time

11. Madame Sunrise

12. Freedom

13. William Tell











