сегодня



Новое видео HIGH TONE SON OF A BITCH



"Monuments To Ruins" (feat. Matt Pike), новое видео HIGH TONE SON OF A BITCH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Live At The Hallowed Halls", выход которого намечен на девятое сентября на Ripple Music.



Трек-лист:



01. Silhouette (feat. Rob Wrong)

02. Wicked Threads

03. John The Baptist (feat. Andrea Vidal)

04. Death Of A New Day

05. Tribute

06. Monuments To Ruins (feat. Matt Pike)

07. Ten Mountain High







+0 -0



просмотров: 65