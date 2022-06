27 июн 2022



Вышел новый альбом DENIED



DENIED выпустили новую работу, получившую название "Humanarchy", 24 июня на SWEEA RECORDS:



Divided

Death by a 1000 cuts

Humanarchy

Don´t cross that line

Flesh made god

Maintenance of insanity

Ten ton hammer of pain

Ties of blood





