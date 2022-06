все новости группы







23 июн 2022 : Новая песня THE BLACK LEGACY



"The Punch", новая песня THE BLACK LEGACY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Stones", выход которого намечен на 26 августа на Argonauta Records.



Трек-лист:



The Punch

What Are You Here For

Stones

Still There

Die Young

Life Ain’t A Whore

Been Down So Long

Bonds







