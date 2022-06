сегодня



Новый альбом HIGHLY SUSPECT выйдет осенью



HIGHLY SUSPECT выпустят новую работу, получившую название "The Midnight Demon Club", девятого сентября Roadrunner/FRKST.



Трек-лист:



01. The Sound

02. Natural Born Killer

03. Ice Cold

04. Midnight Demon Club

05. Caught On Fire

06. Wild Eyed Son

07. Pink Lullabye

08. New California

09. Need To Say

10. Cool Kids

11. Love Like This

12. Evangeline







+0 -0



просмотров: 105