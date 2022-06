все новости группы







27 июн 2022 : Новое видео MINIPONY



27 июн 2022



Новое видео MINIPONY



"Song For Fiona", новое видео MINIPONY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “AJNA”.



Трек-лист:



•

Irresponsable

Kill Like A Human

Quaggas

Filippos Lullaby

Breathe

••

Song For Fiona

Don 18

Shadow

•••

Ajna







