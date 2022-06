28 июн 2022



Новая песня FAME ON FIRE



"Ketamine", новая песня группы FAME ON FIRE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Welcome To The Chaos", выход которого запланирован на 24 июля.



Трек-лист:



“Intro”

“Welcome To The Chaos” feat. Ice Nine Kills’ Spencer Charnas

“Ketamine”

“Cut Throat”

“Emo Shit” feat. Kody Lavigne

“Lost In Doubt”

“Robbery”

“Signs”

“Plastic Heart”

“Rotting Away”

“Back Then”

“Jaded”

“Dead Or Alive”







