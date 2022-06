сегодня



Новое видео DEAD BY WEDNESDAY



"Here Comes The Dead", новое видео группы DEAD BY WEDNESDAY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Capital Conspiracy".



Трек-лист:



"Invincible"

"Mars In Exile"

"Here Comes The Dead"

"The Wake"

"Darkened Times"

"Antahkarana"

"Sludge"

"S.O.S."

"Wasteland"

"Pawns 2022"







+0 -1



просмотров: 179