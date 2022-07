все новости группы







Eciton

?

-

-





1 июл 2022 : Новое видео ECITON



сегодня



Новое видео ECITON



"Inhumanity Rules", новое видео группы ECITON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Autocatalytic Process", выходящего 22 июля на Wormholedeath.



Трек-лист:



“Repeal And Replace”

“Desperate Humans”

“Idealized Scum”

“Commercial Replay”

“Peeled Off Intelligence”

“The Autocatalytic Process”

“Incarceration Of Madness”

“Fanatical”

“Troglobites”

“Inhumanity Rules”







+0 -0



просмотров: 137