Новая песня SPECTRUM MORTIS



"U Anne Dugga", новая песня группы SPECTRUM MORTIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Bit Meseri – The Incantation", выход которого запланирован на сентябрь на Listenable Records.



Трек-лист:



01 An 00:58

02 Utu-Abzu 06:07

03 U-Anne-Dugga 07:34

04 Bit Meseri 05:58

05 Uanna 06:03

06 An-Enlilda 05:18

07 El Sol de Eridu 05:46

08 Shamash 01:11

Bit Meseri -The Incantation- by Spectrum Mortis





