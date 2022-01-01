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Figure of Speechless

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Новая песня FIGURE OF SPEECHLESS



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"Day And Night", новая песня группы FIGURE OF SPEECHLESS, в состав которой входят Derek Sherinian (Dream Theater, Alice Cooper, Yngwie Malmsteen, Billy Idol), Ron “Bumblefoot” Thal (Guns N' Roses, Sons Of Apollo), Ray Alder (Fates Warning, Redemption), Tony Franklin (The Firm, Blue Murder) и Brian Tichy (Whitesnake, Billy Idol, Foreigner, Ozzy Osbourne). доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Tunnel At The End Of The Light", выход которого запланирован на второе сентября.

Трек-лист:

"Day And Night"
"Carve A Smile"
"Escape Hatch"
"Midnight Desert Rendezvous"
"Tunnel At The End Of The Light"
"The Cast-Out"
"Draw The Line"
"Inside Room 6"
"Turn A New Leaf"
"DysUtopia"
"Unfolding"

FIGURE OF SPEECHLESS Feat. Past & Present Members Of DREAM THEATER, GUNS N' ROSES, WHITESNAKE To Release Debut Album In September;




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