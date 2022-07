сегодня



Новое видео SCARLET DORN



SCARLET DORN выпустят новую работу, получившую название "Queen Of Broken Dreams", 30 сентября на SPV Recordings. Он будет доступен на виниле красного цвета, на CD в диджипаке и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"Falling"

"Born To Suffer"

"Queen Of Broken Dreams"

"Your Highness"

"A Light That Blinds The Truth"

"Meteor"

"Unstill Life"

"When You See Me Again"

"Love Wasn’t Made For Me"

"What Are We To Do"

"Tonight"

"A Million Miles Away"



Видео на "Unstill Life" доступно ниже.







