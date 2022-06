сегодня



Новое видео CRONE



Gemini, новое видео CRONE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Gotta Light?":



01. No One Is Ever Alive

02. Abyss Road

03. Gemini

04. This Is War

05. They

06. Towers Underground

07. Quicksand

08. Waiting For Ghosts

09. Silent Song

10. Kenosis



Bonus tracks (Artbook only):

01. Icon

02. Rain Part I

03. Dead Man II

04. Dead Man III

05. Rain Part II







+0 -1



просмотров: 176