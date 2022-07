сегодня



Новая песня DREADNOUGHT



"Midnight Moon", новая песня DREADNOUGHT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Endless", выход которого намечен на 26 августа.



Трек-лист:



Worlds Break

Midnight Moon

The Endless

Liminal Veil

Gears Of Violent Endurance

The Paradigm Mirror







