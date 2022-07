все новости группы







3 июл 2022 : Новое видео STORMBOUND



сегодня



Новое видео STORMBOUND



"Flying High", новое видео группы STORMBOUND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома December, выходящего пятого августа.



Трек-лист:



"Desert's Roar"

"Altar Of Innocence"

"Sacred Lies"

"Away From Here"

"December"

"Shadows"

"Flying High"

"Fragments"

"Child's Play"







