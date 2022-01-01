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StormbounD

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Новое видео STORMBOUND



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"Flying High", новое видео группы STORMBOUND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома December, выходящего пятого августа.

Трек-лист:

"Desert's Roar"
"Altar Of Innocence"
"Sacred Lies"
"Away From Here"
"December"
"Shadows"
"Flying High"
"Fragments"
"Child's Play"

Israel's STORMBOUND To Release December Album In August; "Flying High" Music Video Posted




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