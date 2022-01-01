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Lion's Share

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1 июл 2022 : 		 Новое видео LION'S SHARE

26 апр 2022 : 		 Новое видео LION'S SHARE

24 фев 2022 : 		 Новое видео LION'S SHARE

6 дек 2021 : 		 Новое видео LION'S SHARE

21 сен 2021 : 		 Видео с текстом от LION'S SHARE

5 июл 2021 : 		 Новая песня LION'S SHARE

9 мар 2021 : 		 Новая песня LION'S SHARE

28 дек 2020 : 		 LION'S SHARE исполняют MOTÖRHEAD

19 окт 2020 : 		 Новая песня LION'S SHARE

21 авг 2020 : 		 Новая песня LION'S SHARE

3 июн 2020 : 		 Альбомы LION'S SHARE доступны в цифровом варианте

16 окт 2019 : 		 Новая песня LION'S SHARE

5 июн 2019 : 		 Видео с текстом от LION'S SHARE

10 мар 2019 : 		 Новое видео LION'S SHARE

1 окт 2018 : 		 LION'S SHARE выпустили новый ЕР

2 сен 2017 : 		 Видео с текстом от LION'S SHARE

5 июн 2017 : 		 Видео с текстом от LION'S SHARE

18 окт 2011 : 		 LION'S SHARE продолжают работу над альбомом

9 май 2011 : 		 LION'S SHARE исполнили песню в честь DIO

19 авг 2010 : 		 Басист LION'S SHARE покинул коллектив

12 июл 2010 : 		 LION'S SHARE исполнили каверы BLACK SABBATH и DIO

17 май 2010 : 		 LION'S SHARE о смерти DIO

1 апр 2009 : 		 Новое видео LION'S SHARE

17 фев 2009 : 		 Новая песня LION'S SHARE

26 янв 2009 : 		 Доступна обложка нового альбома LION'S SHARE

24 ноя 2008 : 		 Стал известен трек лист нового альбома LION'S SHARE
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Новое видео LION'S SHARE



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"Infernal Soul", новое видео LION'S SHARE, доступно для просмотра ниже.

LION'S SHARE Release "Infernal Soul" Single And Lyric Video




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