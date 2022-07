все новости группы







4 июл 2022 : Новое видео CONSCIOUSLY DYING



4 июл 2022



Новое видео CONSCIOUSLY DYING



"Denial", новое видео группы CONSCIOUSLY DYING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Bereavement A Guide To Loss & Grief:



"Denial"

"Anger"

"Bargaining"

"Depression"

"Acceptance"

"Gasping For Air"

"Life Will End"

"Begging To Die"

"Sleep Forever"







