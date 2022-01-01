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Бывший вокалист SILVERCHAIR избежал тюрьмы



Бывший фронтмен SILVERCHAIR Daniel Johns избежал тюремного заключения после того, как был осуждён за вождение в нетрезвом виде.



В марте этого года Джонс стал участником лобового столкновения в бухте Норт Арм, к северу от Ньюкасла, в своей родной Австралии. 43-летний водитель выпил бутылку вина и банку водки и в три раза превысил допустимую норму алкоголя, когда ехал по неправильной стороне Тихоокеанского шоссе, после чего врезался в фургон и ранил двух человек.



В среду (6 июля) Джонс был приговорён к 10-месячному «интенсивному исправительному режиму» — форме тюремного заключения, которое отбывается в общественных местах. Ему запрещено водить машину в течение семи месяцев, а затем ещё 24 месяца он будет обязан иметь в своей машине блокирующее устройство с анализатором алкоголя.



Согласно газете The Sydney Morning Herald, адвокат Johns'a Брайан Вренч сказал, что его клиент недавно страдал от панических атак и занимался самолечением с помощью алкоголя.



Музыкант прошёл курс реабилитации по собственной воле в течение четырёх недель после аварии, и, по словам адвоката, с тех пор он больше не притрагивался к алкоголю.



Выступая в суде, Вренч подчеркнул травму, которую пережил его клиент с тех пор, как в 14 лет добился всемирной известности:



«Слава пришла к нему нежданно-негаданно, и слава сопровождалась нападками и язвительностью, включая порчу и граффити на заборе его матери. Его преследовал чудаковатый сталкер, было дело о клевете, и его обвиняли в посещении публичного дома, что было абсолютной неправдой. Когда он выходит на улицу, он боится, что люди нападут на него. Его дом — его единственное безопасное место».



Johns, в послужном списке которого есть предыдущее нарушение в виде вождения в нетрезвом виде средней степени тяжести, совершённое в феврале 2015 года, также имеет ряд проблем с физическим и психическим здоровьем, включая тяжёлую анорексию и артрит, который ему диагностировали в возрасте 22 лет.







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