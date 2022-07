сегодня



Новое видео BEHIND YOUR FEAR



"New Ways", новое видео группы BEHIND YOUR FEAR, доступно для просмотра ниже.



Состав:



Stefanie (ex-FLOWING TEARS) — вокал, пианино;

Michael (VICTORY, MY OWN GHOST) — барабаны;

Moritz (HORN, CRIMSON MOON) — гитара;

David (ex-FLOWING TEARS, LEAVE) — бас;

T. (CRIMSON MOON) — гитара, клавишные.







