сегодня



Новое видео MERIDIAN



“Dreamers”, новое видео MERIDIAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “The 4th Dimension”, выход которого намечен на 23 сентября:



1. Warning Shots

2. Life Is Today

3. Stay

4. Follow Your Heart

5. Trust

6. Dreamers

7. Say That You Want Me

8. The Road Back To Hell

9. Remove Your Crown

10. The Fourth Dimension







