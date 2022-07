сегодня



Новое видео BALLS GONE WILD



"Hangman", новое видео группы BALLS GONE WILD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Stay Wild", выходящего 22 июля на Metalville Records.



Трек-лист:



"Killing One"

"Hangman"

"School On Fire"

"Feel My Love"

"Twist Of Fate"

"Masked City"

"Stay Wild"

"Knocked Out"

"Plata O Plomo"

"Ready For Love"

"Bride Of Satan"







