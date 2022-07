все новости группы







Концертные записи FLASH выйдут осенью



9 сентября в продаже появятся восстановленные концертные записи классической прог-рок группы 1970-х годов Flash с участием бывшего гитариста Yes Питера Бэнкса. На три диска войдут 22 трека с семи концертов, большинство из них ранее были недоступны.



Трек-лист:



CD 1:

Roslyn, NY, August 1st, 1972:

"Black And White"

"There No More"

"Monday Morning Eyes"

"Small Beginnings"

"Children Of The Universe"

"Lifetime"





CD 2:

Hempstead, NY, July 18th, 1972:

"Small Beginnings"

"There No More"

"Children Of The Universe"

"Dreams Of Heaven"

Passaic, NJ, December 16th, 1972:

"Small Beginnings"

"Black And White"

"Children Of The Universe"





CD 3:

Indianapolis, IN, December 27th, 1972:

"Small Beginnings"

"Black And White"

"Children Of The Universe"

Burbank, CA, October 9, 1973:

"Dead Ahead"

"Psychosync"

Miami, FL, October 26th, 1973:

"Children Of The Universe"

"Black And White"

Cape Cod, MA, August 24th, 1973:

"The Bishop"

"Manhattan Morning (Christmas ’72)"







