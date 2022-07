сегодня



Новый PIST.ON!



"Ruin Your Day", новая песня группы PIST.ON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Cold World+", выход которого запланирован на 29 июля на M-Theory Audio.



Трек-лист:



"Cold World" (Cold World EP)

"Ruin Your Day" (Cold World EP)

"Icicles" (Cold World EP)

"Vamp 69" (Saves EP)

"Opera" (Saves EP)

"I Don't" (Saves EP)

"Exhume Her"

"Ice Bath" (Demo 2000)

"Another Day" (Demo 2021)

"Light" (Demo 2021)

"Pain" (Demo 2021)







+0 -0



просмотров: 113