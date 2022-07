сегодня



Новый сингл THE DECCAN TRAPS выйдет летом



Группа THE DECCAN TRAPS, в состав которой входит вокалист мюзикла "We Will Rock You" Ricardo Afonso, басист Queen + Adam Lambert Neil Fairclough и барабанщик Faithless Andy Treacey, представит новый сингл "Live It Up" 22 июля.







