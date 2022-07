сегодня



Новая песня MEMORIES OF A LOST SOUL



They're Coming From The Stars, новая песня MEMORIES OF A LOST SOUL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Redefining Nothingness”, выход которой намечен на седьмое октября на My Kingdom Music.







+0 -1



просмотров: 141