Новое видео SOMEHOW JO



"Fata Morgana", новое видео SOMEHOW JO, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Scales And Detalis".



Трек-лист:



Fata Morgana

Friend (Explicit)

Cycle

Spin

RUSH

When It Falls

Getaway

Rising Sun

Mirror







